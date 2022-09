Claimclub: vluchtproblemen zomerperiode 2022 ‘uitzonderlijk’

De problemen met vertraagde en geannuleerde vluchten in Nederland in het voorjaar en de zomermaanden juni en juli waren “uitzonderlijk”. Dat zegt claimorganisatie EUclaim op basis van een analyse. Zo had Schiphol te kampen met grote drukte door tekorten aan beveiligers en bagageafhandelaars, waardoor vluchten werden geschrapt of vertraging opliepen. Ook personeelstekorten en operationele problemen bij luchtvaartmaatschappijen zorgden voor veel annuleringen en vertragingen. In augustus was er volgens EUclaim juist verbetering te zien.

Volgens EUclaim lag het aantal geannuleerde vluchten afgelopen voorjaar en zomer nog nooit zo hoog. Ten opzichte van 2019, dus voor de coronapandemie, gaat het om een stijging met 210 procent. “En dat terwijl het aantal vluchten in 2022 nog steeds 20 procent lager lag dan voor corona”, aldus EUclaim. Ook bij vertragingen ging het om een flinke toename, namelijk 57 procent in vergelijking met 2019.

In augustus waren de problemen met vertragingen en annuleringen juist weer vergelijkbaar met eerdere jaren, aldus het onderzoek. Zo werden op Schiphol meer beveiligers ingezet om de drukte het hoofd te bieden en werden ook minder vluchten uitgevoerd om chaos te voorkomen. Daarnaast hadden luchtvaartmaatschappijen de operatie ook beter op orde. Die maatregelen hebben volgens EUclaim dus effect gesorteerd. “Augustus was als vanouds.”

Overigens ging het maandag weer flink mis op Schiphol door tekorten aan beveiligers. Er waren urenlange wachttijden en sommige passagiers misten hun vlucht. De luchthaven vroeg maatschappijen daarom vluchten te schrappen.