Duitsland wil drie grote energiebedrijven overnemen

De Duitse regering is van plan drie grote gasimporteurs over te nemen. De overheid voert vergevorderde gesprekken over de aankoop van een meerderheidsbelang in de energieconcerns Uniper, VNG en Securing Energy for Europe (SEFE), meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Doordat er veel minder gas uit Rusland komt zijn de bedrijven in financiële nood gekomen. Door de staat eigenaar te maken van de drie ondernemingen hoopt Berlijn te voorkomen dat de hele energiemarkt instort.

Uniper bevestigde eerder al dat er gesprekken liepen over een meerderheidsbelang van de Duitse overheid. SEFE is het voormalige Gazprom Germania, de Duitse divisie van het Russische staatsgasconcern Gazprom dat de energiemarkt met het afknijpen van de gastoevoer onder grote druk zet. Door het verminderde aanbod zijn de gasprijzen omhoog geschoten.

De Duitse overheid vreest een domino-effect, waarbij na het omvallen ven één energieleverancier meerdere branchegenoten volgen. Uniper en VNG vroegen de regering al eerder om steun. Duitsland nam eerder dit jaar de controle over bij het bestuur van het toenmalige Gazprom Germania, omdat een obscure verkoop van dit bedrijf niet was gemeld bij de autoriteiten.

De Duitse minister van Economische Zaken antwoordde op vragen over mogelijke nationalisatieplannen dat “zaken complex zijn”. “We werken het zorgvuldig uit.” Uniper en SEFE konden niet direct reageren op het nieuws. VNG weigerde commentaar.