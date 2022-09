FT: Britse regering overweegt einde op beperking bankbonussen

De nieuwe Britse minister van Financiën Kwasi Kwarteng overweegt een beperking op de hoogte van bonussen voor bankiers op te heffen om zo Londen als financieel centrum aantrekkelijker te maken. Dat meldde zakenkrant Financial Times. Critici zeggen dat de timing wel slecht zou zijn, nu veel Britse huishoudens worstelen met de hoge kosten voor levensonderhoud en de overheid loonmatigingen aanmoedigt om zo de inflatie niet verder aan te jagen.

Nu mogen bankiers in het Verenigd Koninkrijk een bonus krijgen van maximaal twee keer het gewone jaarsalaris. Die beperking werd opgelegd door de Europese Unie in de nasleep van de financiële crisis van 2008. Er was gedacht dat na de brexit die beperking opgeheven zou worden, maar vanwege vrees voor publieke weerstand was er weinig politieke animo in Londen om die stap te zetten.

Maar de nieuwe premier Liz Truss heeft beloofd de City of London als financieel centrum “te ontketenen” om zo beter de concurrentie aan te kunnen gaan met New York en Hongkong. Door de beperking op bonussen op te heffen, moet de Britse hoofdstad aantrekkelijker worden voor topbankiers en beurshandelaren, aldus de regering.

Volgens de Financial Times wordt binnen de Britse regering nog gesproken over details en is er nog geen definitief besluit gevallen. Mogelijk kan volgende week een verklaring over de bonussen naar buiten wordt gebracht.