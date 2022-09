Horeca wil compensatie energiekosten en lagere werkgeverslasten

Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) roept het kabinet op om horecaondernemers financieel tegemoet te komen. De organisatie pleit daarbij voor een compensatie van de stijgende energiekosten en een verlaging van de werkgeverslasten, zoals de Sociaal-Economische Raad (SER) eerder al adviseerde aan het kabinet.

Volgens de KHN staat de horeca na twee jaren van corona nog steeds onder druk. Dat komt door de torenhoge inflatie, grote personeelstekorten en een laag consumentenvertrouwen waardoor consumenten minder geld uitgeven. En horecaondernemers vrezen nog grotere problemen als gevolg van de uitgelekte koopkrachtmaatregelen die het kabinet naar verwachting op Prinsjesdag zal aankondigen.

De rekening van de koopkrachtcrisis dreigt volgens de KHN met name bij ondernemers terecht te komen, terwijl menig ondernemer die lastenverzwaring niet kan dragen. Veel horecaondernemers kampen met vaak hoge coronaschulden die moeten worden afgelost vanaf 1 oktober, terwijl ze nog niet zijn hersteld van de coronaperiode. Daarnaast kampen ze op dit moment al met enorme stijgingen van inkoop-, energie-, huur- en personeelskosten.

De voorgestelde lastenverzwaringen door het kabinet, zoals de verhoging van de vennootschapsbelasting en de beperking van fiscale voorzieningen voor directeur-grootaandeelhouders, betekenen volgens KHN in combinatie met de verhoging per 1 januari van het minimumloon, naar verwachting de nekslag voor veel horecaondernemers.

“Ondanks een goed tweede en derde kwartaal staat de horeca nog steeds onder druk. De horeca is corona gewoon nog niet te boven. De hoge energielasten, stijgende inkoopprijzen en de gevolgen van de uitgelekte kabinetsmaatregelen zijn voor veel ondernemers niet meer op te brengen. Ruimte om al deze kostenstijgingen door te berekenen aan de gast is er in de meeste gevallen niet”, aldus KHN-voorzitter Robèr Willemsen.