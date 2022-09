Jumbo: in witwaszaak ondervraagde topman Frits van Eerd afwezig

Jumbo-topman Frits van Eerd is afwezig en het directieteam van de supermarktketen verzorgt de dagelijkse bedrijfsvoering van de supermarktketen. Dat meldt het bedrijf in een schriftelijke verklaring over het witwasonderzoek waarin Van Eerd werd ondervraagd.

“In het kader van het onderzoek worden ook vragen gesteld aan Frits van Eerd. Gedurende zijn afwezigheid is de dagelijkse bedrijfsvoering van Jumbo gewaarborgd door het directieteam”, schrijft Jumbo.

Eerder meldde het Financieele Dagblad op basis van bronnen bij het onderzoek dat Ven Eerd vastzit als verdachte. Dit wilde Jumbo bevestigen noch ontkennen.