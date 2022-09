Kanye West breekt met modewinkelketen Gap

Rapper en modeontwerper Kanye West zet een streep door zijn overeenkomst met modewinkelketen Gap. Advocaten van de artiest zeggen dat het kledingconcern te weinig door West ontworpen kleding in het assortiment heeft opgenomen, wat tegen de afspraken in zou zijn. Ook zou Gap hebben nagelaten winkels met kleding van West te openen.

West, die tegenwoordig de artiestennaam Ye gebruikt, had volgens zijn raadsman “geen andere keus dan de samenwerkingsovereenkomst te beĆ«indigden gezien de substantiĆ«le schendingen van de afspraken door Gap.” In een e-mail schrijft de advocaat dat Ye hard heeft gewerkt om de problemen met Gap op te lossen.

Gap kon niet direct reageren op het nieuws. Het bedrijf kondigde de samenwerking in 2020 met veel fanfare aan, omdat Gap hoopte met kleding van Ye’s merk Yeezy een jonger publiek aan te trekken. Ook zou de winkelketen zo meer klanten voor luxe mode kunnen trekken. Maar in de jaren die volgden introduceerde Gap maar weinig producten van Ye’s merk, wat geruchten voedde over onmin tussen de twee partijen.

Ye verklaarde eerder deze week dat hij klaar was met samenwerkingen met grote merken. “Het is tijd om solo te gaan. Dat is prima. Ik heb de bedrijven geld opgeleverd. De bedrijven hebben mij geld opgeleverd.” Naast Gap heeft de muzikant ook een overeenkomst met Adidas.