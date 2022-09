Lightyear zegt meest aerodynamische auto ooit gemaakt te hebben

De eerste auto van de Nederlandse zonne-autofabrikant Lightyear, de Lightyear 0, is de meest aerodynamische auto die ooit is gemaakt. Dat beweert Lightyear zelf, verwijzend naar een reeks testen in windtunnels in Stuttgart op basis van de geharmoniseerde standaardrichtlijn WLTP.

De automaker benadrukt dat een lage luchtweerstand helpt bij de efficiƫntie van de auto. Dat zorgt ervoor dat er langer kan worden gereden zonder de auto op te hoeven laden. Aerodynamica is een belangrijke energieverbruiker, met luchtweerstand die aanzienlijk toeneemt bij hogere snelheden. Op snelwegsnelheden is volgens het bedrijf aerodynamica goed voor ongeveer 60 procent van het totale energieverbruik.

Het in 2016 opgerichte Lightyear wil elektrische auto’s met behulp van zonne-energie een groter bereik geven. In juni onthulde het bedrijf zijn eerste prototype die volgens planning over twee maanden in beperkte productie moet gaan. Een volgende serie met grotere aantallen, de Lightyear 2, moet in 2024 of 2025 de weg op gaan.