Loonkosten eurozone stijgen verder

De loonkosten in de eurozone zijn in het tweede kwartaal verder gestegen. Vanwege de tekorten aan personeel en de hoge inflatie zijn bedrijven bezig de lonen te verhogen om zo personeel te behouden en aan te trekken. Werkgevers waren ook meer kwijt aan sociale premies en belastingen. De verder stijgende loonkosten kunnen de inflatie aanjagen omdat bedrijven die hogere kosten doorberekenen in de verkoopprijzen. Dat effect wordt een loon-prijsspiraal genoemd.

Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat stegen de loonkosten met gemiddeld 4 procent in vergelijking met een jaar geleden. Daarbij ging het salaris in doorsnee met 4,1 procent omhoog en sociale premies en belastingen met 3,8 procent. In het eerste kwartaal was een stijging van de loonkosten met 4,2 procent te zien in het eurogebied.

Voor de gehele Europese Unie werd een stijging van de loonkosten met 4,4 procent op jaarbasis gemeten. De sterkste toenames waren te zien in Hongarije en Bulgarije. Voor Nederland werd een stijging van 4,1 procent gemeld door Eurostat.