Minister Yellen bezorgd over treinstaking VS en recessie Europa

De Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen is bezorgd over de economische schade door een dreigende staking bij personeel van vrachttreinen in de Verenigde Staten. Ook denkt ze dat de Amerikaanse economie last kan krijgen van een mogelijke recessie in Europa. Dat zei Yellen tegen nieuwszender CBS.

Personeel van goederentreinen dreigt vrijdag landelijk het werk neer te leggen uit onvrede over de arbeidsvoorwaarden. Ze willen onder meer hoger loon, minder werkdruk en betere regels rond ziekteverlof. Door die staking kan het logistieke systeem in de hele VS ernstig verstoord worden. De schade voor de Amerikaanse economie zou wel 2 miljard dollar per dag kunnen bedragen. Er zijn uit voorzorg al bepaalde spoordiensten van treinmaatschappij Amtrak stilgelegd.

Het Witte Huis treedt op als bemiddelaar tussen spoorbedrijven en vakbonden om het conflict op te lossen. President Joe Biden volgt volgens het Witte Huis de ontwikkelingen nauwlettend. Volgens Yellen zou een landelijke staking bij vrachttreinen een “significante hindernis” opwerpen voor het goederenvervoer door de VS.

Yellen verklaarde daarnaast dat de Europese economie deze winter in een recessie kan belanden door de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen. Dat zou weer effect kunnen hebben op de economie van de VS. “Ik denk dat deze winter moeilijk en uitdagend zal worden voor onze Europese buren”, aldus Yellen tegen CBS.