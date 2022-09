Nikkei toont voorzichtig herstel na fors koersverlies

De aandelenbeurs in Tokio veerde donderdag licht op na het forse koersverlies een dag eerder. Beleggers trokken zich op aan het voorzichtige herstel op Wall Street. De stemming bleef echter terughoudend door de vrees dat de Amerikaanse centrale bank de rente flink zal blijven verhogen omdat de inflatie in de grootste economie ter wereld nog geen duidelijke tekenen van afkoeling laat zien.

De Japanse Nikkei-index noteerde kort voor het sluiten van de markt 0,2 procent in de plus, na de koersval van bijna 3 procent een dag eerder. Vooral de techbedrijven werden weer opgepikt na de koersdreun op woensdag. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank won 1,1 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron klom 1 procent.

Op macro-economisch vlak bleek dat de Japanse export in augustus met 22,1 procent is gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat kwam vooral door de waardedaling van de Japanse yen ten opzichte van de dollar. Japanse producten zijn daardoor goedkoper in het buitenland. De import nam, met name door de invoer van dure brandstoffen, met bijna 50 procent toe. Het Japanse handelstekort steeg daardoor tot een nieuw recordniveau van omgerekend ongeveer 19,6 miljard euro.

Elders in de Aziatische regio lieten de beurzen een gemengd beeld zien, waarbij de koersuitslagen beperkt bleven. De hoofdgraadmeter in Shanghai zakte 1 procent nadat de Chinese centrale bank het rentetarief voor de middellange termijn conform verwachting ongewijzigd liet. In Hongkong won de Hang Seng-index 0,5 procent en de Kospi in Seoul verloor 0,2 procent. De All Ordinaries in Sydney steeg 0,3 procent.