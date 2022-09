Omzet H&M valt tegen, maar herfst wordt beter

Kledingketen Hennes & Mauritz kende een ietwat tegenvallende zomer. De onderneming merkt dat veel huishoudens in Europa worstelen met de gestegen kosten van levensonderhoud. Daardoor zijn ze minder geneigd nieuwe kleding te kopen. Ook het huidige kwartaal van het gebroken boekjaar begon qua verkopen slecht. Dat verbeterde nadat de najaarscollectie in de winkels kwam te liggen. Daar was volgens H&M meer belangstelling voor in vergelijking met vorig jaar.

H&M zag de omzet in de maanden juni, juli en augustus met 4 procent dalen. Daarmee was de neergang groter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. Analisten hadden een daling van 1,4 procent verwacht. De totale omzet bedroeg 57,45 miljard kronen (5,4 miljard euro).

De kledingketen was nagenoeg hersteld van de problemen die de coronapandemie met zich meebracht toen Rusland Oekraïne binnenviel. H&M worstelt nu met een oplopende inflatie en pessimistische vooruitzichten voor de bredere economie. Aan het begin van de zomer kondigde H&M ook aan een financiële klap van zeker 2 miljard kronen (187 miljoen euro) te verwachten vanwege de sluiting van winkels in Rusland.

De omzetdaling van H&M staat in contrast met Zara-eigenaar Inditex, die woensdag een omzetstijging van een kwart noteerde voor het eerste halfjaar. Ook de winst van die keten was hoger verwacht. De stijging kwam vooral door prijsverhogingen. H&M heeft gezegd dat het zijn marktpositie wil versterken door de prijzen niet in hetzelfde tempo te verhogen als zijn concurrenten.