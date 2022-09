Rapport: zes opties transitie naar e-truck ondanks vol stroomnet

Slim laden en collectieve laadpleinen zijn enkele mogelijke oplossingen voor bedrijven in de logistieke sector die willen overstappen op elektrisch vervoer ondanks de krapte op het stroomnet, meldt onafhankelijk onderzoeksbureau CE Delft in een rapport. Daarnaast worden nog een aantal opties gegeven.

Bedrijven actief in de logistiek moeten de overstap maken naar elektrisch vervoer omdat steeds meer gemeenten reguliere vrachtwagens en bestelbussen uit hun binnensteden gaan weren. Dat is zo afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Omdat het huidige energienetwerk tegen beperkingen aanloopt, kunnen bedrijven soms niet worden aangesloten. Een uitbreiding van de netwerkcapaciteit is volgens de onderzoekers een mogelijkheid, “maar kost veel tijd”.

Een alternatief, aldus de onderzoekers, is slim laden. Dat komt erop neer dat bedrijven inventariseren hoe vaak, wanneer en welke elektrische vrachtwagen of bestelbus per dag moet worden opgeladen. Vervolgens wordt dit afgestemd op de aanwezige netcapaciteit. Daarnaast kan een batterij worden gebruikt om energie in op te slaan voor gebruik op een later moment.

Ook collectieve laadpleinen kunnen soelaas bieden, omdat deze door verschillende bedrijven gebruikt kunnen worden en daarmee efficiƫnter kunnen worden ingezet. Daarnaast zijn ze financieel aantrekkelijk omdat de investering gedeeld wordt met andere ondernemingen.

Een optie die erop lijkt is het instellen van een zogenoemde energiehub, waarbij bedrijven collectief een energieaansluiting nemen en hun energievraag op elkaar afstemmen. Een minder duurzame oplossing is het inzetten van een tijdelijke aggregaat, waarmee brandstof omgezet wordt in elektriciteit.

Wat nu nog niet mogelijk is, maar wellicht in de toekomst, is een zogenoemde ‘ongegarandeerde aansluiting’, die netbeheerders nu ontwikkelen. Het idee erachter is dat bedrijven extra vermogen mogen gebruiken op dalmomenten, waarop andere gebruikers minder verbruiken.

CE Delft schreef het rapport in opdracht van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur, een samenwerkingsverband van onder meer ministeries en netbeheerders.