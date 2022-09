Sunweb bang reizigers te moeten teleurstellen om Schipholreductie

Reisorganisatie Sunweb is bang weer veel reizigers te moeten teleurstellen nu Schiphol het aantal vertrekkende passagiers verder omlaag wil brengen om de drukte aan te kunnen. Sunweb-topman Mattijs ten Brink zegt in een reactie dat de herfstvakantie voor veel reisorganisaties ongelooflijk belangrijk is. “Een grote bron van inkomsten. Veel vakanties zijn al geboekt”, zo laat hij weten.

Schiphol heeft luchtvaartmaatschappijen gevraagd het aantal vertrekkende passagiers omlaag te brengen. De luchthaven kampt met drukte en wachtrijen vooral door een groot tekort aan beveiligers. Zeker ook omdat veel van hen hun heil elders lijken te zoeken nu een zomerbonus niet meer wordt uitgekeerd.

Volgens Ten Brink is het nog niet duidelijk wat de impact van de ingreep is. Naar verluidt gaat het om een reductie van het aantal passagiers met 18 procent in oktober. Volgens de Sunweb-baas vielen de ingrepen in de zomervakantie, toen ook het aantal reizigers werd gemaximeerd, voor het bedrijf relatief gezien mee. Daar houdt hij voor de herfstvakantie ook rekening mee. Mogelijk dat van andere luchthavens kan worden gevlogen. Ook behoort omboeken tot de mogelijkheden.

Ten Brink zegt verder niet verrast te zijn over het aangekondigde vertrek van Schiphol-baas Dick Benschop, al had hij dit op een later moment verwacht. Het gaat volgens de Sunweb-topman te ver om alleen Benschop verantwoordelijk te houden voor de problemen. Zijn opvolger zal wat Ten Brink betreft vooral moeten inzetten op de kern van de luchthaven, namelijk zorg dragen voor passagiers. Dat is onder Benschop en diens voorgangers de laatste jaren uit het oog verloren. “Het ging om het financiĆ«le en economische plaatje”, aldus Ten Brink. “Het zijn ook de aandeelhouders en de politiek die de koers van Schiphol hebben uitgezet.”

Corendon laat in een reactie weten in oktober naar verwachting geen of vrijwel geen vluchten te hoeven annuleren. De reisorganisatie zegt te verwachten door Schiphol ontzien te worden omdat het concern in voorgaande maanden “meer heeft gedaan dan van ons werd verwacht”, aldus een woordvoerster. Ook Corendon heeft nog niet gehoord wat er door Schiphol precies van luchtvaartmaatschappijen en andere vervoerders wordt verwacht.