Techbedrijven drukken AEX in het rood

Techbedrijven zijn donderdag onderaan geƫindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Ze drukten de AEX daarmee in het rood. Zorgen over stevige renteverhogingen overheersten de laatste handelsuren. Nieuwe cijfers uit de Verenigde Staten wezen op een robuuste Amerikaanse economie, waardoor de kans groot is dat de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente.

De AEX eindigde 0,9 procent lager op 674,74 punten, met de toeleverancier aan de chipindustrie ASMI (min 4,2 procent) als grootste verliezer. Branchegenoten Besi en ASML stonden ook bij de dalers met verliezen tot 2,8 procent. Techaandelen zijn relatief duur en verliezen aan aantrekkingskracht bij hogere rentes, omdat obligaties dan meer kunnen opleveren.

Financieel dienstverleners stonden bij de winnaars. ING voerde de hoofdfondsen aan met een winst van 3,4 procent. Het hielp dat analisten van Morgan Stanley een koopadvies gaven voor het aandeel. In de MidKap ging ABN AMRO aan kop met een plus van 3,7 procent. De graadmeter van middelgrote fondsen zelf verloor 0,3 procent tot 930,11 punten.

Koffie- en theeverkoper JDE Peet verloor 2,3 procent. Analisten van JPMorgan verlaagden het advies voor de eigenaar van Douwe Egberts. Laadpalenmaker Alfen maakte bekend dat zijn aandeel per 19 september wordt opgenomen in de belangrijke Stoxx Europe 600-index. Het nieuws kon niet voorkomen dat het aandeel 2,5 procent aan waarde verloor.

De lege beurshuls DCAC klom 2 procent. De Deense beleggingsbank Saxo Bank onderzoekt of het via deze zogeheten spac een beursnotering op het Damrak kan krijgen.

In Stockholm zakte Hennes & Mauritz 5,3 procent, na tegenvallende omzetcijfers over de periode juni tot en met augustus. De herfstcollecties van de Zweedse kledingketen kenden echter een betere start dan vorig jaar. De Spaanse concurrent Inditex verloor 1,6 procent. Het moederbedrijf van Zara en Bershka rapporteerde een dag eerder nog een recordwinst en -omzet over het eerste halfjaar.

De euro stond op 0,9991 dollar, tegen 0,9998 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,8 procent goedkoper op 85,11 dollar. Brentolie kostte 3,6 procent minder op 90,71 dollar per vat.