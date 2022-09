Techconcern Samsung steekt miljarden in verduurzaming

Het Zuid-Koreaanse techconcern Samsung steekt omgerekend zo’n 5 miljard euro in duurzame initiatieven. Daarnaast roept het bedrijf de Zuid-Koreaanse regering op de hoge kosten van schone energie aan te pakken. De elektronicagigant wil de uitstoot van schadelijke stoffen drastisch terugbrengen.

Tegen 2050 moet de directe vervuiling op nul staan. Het plan omvat onder meer uitgaven voor koolstofafvang en -opslag en maatregelen om het waterverbruik en de uitstoot van gassen tijdens de halfgeleiderproductie te verminderen. Ook zet Samsung in op verbeteringen bij de inzameling van elektronisch afval voor recycling.

De grootste fabrikant van geheugenchips ter wereld zag de laatste jaren zijn uitstoot toenemen door de uitbreiding van energie-intensieve productielijnen. Fabrieken van Samsung buiten Zuid-Korea moeten binnen vijf jaar volledig overschakelen op hernieuwbare elektriciteit. Het bedrijf beweert dat het nog geen vergelijkbaar doel kan nastreven voor zijn meest energieverslindende binnenlandse fabrieken, die het grootste deel van de productie voor hun rekening nemen. Dat komt door de beperkte beschikbaarheid van schone energie in het land dat erg afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Samsung wordt door beleggers en activisten al geruime tijd bekritiseerd vanwege zijn trage aanpak rondom duurzaamheid. Concurrerende bedrijven zoals Apple zouden op dat vlak meer ambitie tonen. Het Amerikaanse concern zei in oktober dat het de uitstoot de afgelopen vijf jaar met 40 procent had teruggebracht. Ook dringt Apple er bij zijn leveranciers op aan uitsluitend hernieuwbare energie te gebruiken. Volgens Greenpeace is het plan van Samsung een stap in de goede richting, maar is 2050 veel te laat.

Als grootste elektriciteitsverbruiker in Zuid-Korea blijft de belangrijkste uitdaging voor Samsung het elektriciteitsnet van het land. Fossiele brandstoffen waren goed voor meer dan 65 procent van de elektriciteitsproductie in 2021 en er worden plannen bestudeerd om voorstellen voor meer hernieuwbare energiebronnen terug te schroeven. De regering van president Yoon Suk Yeol pleit voor een mogelijke uitbouw van kernenergie op langere termijn.

De activiteiten van Samsung verbruikten in 2021 32.322 gigawattuur aan energie en dan vooral stroom, aldus het bedrijf in zijn meest recente duurzaamheidsverslag. Dat is vergelijkbaar met de volledige wind-, zonne- en waterkrachtproductie van Zuid-Korea.