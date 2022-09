Treinstaking VS van de baan door voorlopig akkoord

Amerikaanse spoorwegmaatschappijen en vakbonden hebben een “voorlopige” deal bereikt waarmee een grote staking in het weekend van de baan is, heeft de Amerikaanse president Joe Biden donderdag gezegd in een verklaring.

“Het voorlopige akkoord dat is bereikt, is een belangrijke overwinning voor onze economie en het Amerikaanse volk”, aldus de verklaring die geplaatst is op de website van het Witte Huis. “Deze spoorwegmedewerkers krijgen een beter loon, betere arbeidsomstandigheden een gemoedsrust rond hun kosten voor zorg: allemaal zuurverdiend.”

De staking dreigde te leiden tot verstoringen voor reizigers en in de logistieke sector. Eerder donderdag uitte de Amerikaanse minister van Financiƫn Janet Yellen nog haar zorgen over de naderende staking en de economische schade die dat zou kunnen veroorzaken.