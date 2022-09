ArcelorMittal wil tijdelijk van deel personeel in Spanje af

ArcelorMittal voert gesprekken met vakbonden omdat het staalconcern een deel van zijn werknemers in Spanje tijdelijk wil ontslaan. Door de gascrisis in Europa is er minder vraag naar staal. Daarmee is er ook niet genoeg werk om al het personeel bezig te houden.

De energiecrisis in Europa dwingt de metaalproducenten om hun productie terug te schroeven. Vooral ook omdat de kosten stijgen en de vraag van de belangrijkste kopers minder is geworden. Hoewel staalproducenten minder getroffen worden dan producenten van energie-intensievere metalen zoals aluminium en zink, zijn ze volgens kenners al gedwongen om ongeveer een tiende van hun capaciteit stil te leggen.

De grootste staalproducent van Europa, die een beursnotering heeft in Amsterdam, voert in Spanje gesprekken met de vakbonden over het indienen van een tijdelijk ontslagplan bij de regering, aldus een woordvoerder in een verklaring. Dit alles is een gevolg van de zwakke vraag en de invoer van staal uit landen buiten de Europese Unie, zo klinkt het. ArcelorMittal heeft al een hoogoven in het zuiden van het land stilgelegd.

De mindere prestaties in de staalmarkt worden veelal als een voorbode gezien voor de economie. Vooral ook omdat staal nodig is in sectoren zoals de verwerkende industrie en de bouw.

ArcelorMittal verwacht dat de ruwstaalproductie in Europa in het slotkwartaal van dit jaar met 1,5 miljoen ton daalt ten opzichte van een jaar eerder, zo meldde het bedrijf eerder. Dat is een daling van ongeveer 17 procent op jaarbasis. Dit alles is het gevolg van het stilleggen van ongeveer een vijfde van de capaciteit.

Ook in Frankrijk, Duitsland en Polen heeft ArcelorMittal al hoogovens uitgezet. Dit betekent waarschijnlijk ook het einde van een periode met grote winsten voor het staalbedrijf. ArcelorMittal beleefde vorig jaar nog zijn beste jaar sinds de financiƫle crisis.