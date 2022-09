Autoverkoop in Europa omhoog na lange periode van krimp

De verkoop van nieuwe personenauto’s in de Europese Unie is in augustus gestegen. Daarmee kwam volgens brancheorganisatie ACEA een einde aan een periode van dertien maanden met dalende verkopen op rij. Volgens ACEA steeg de verkoop vorige maand op jaarbasis met 4,4 procent naar 650.305 auto’s.

In de vier grootste EU-automarkten Duitsland, Frankrijk, Spanje en ItaliĆ« waren stijgingen van de verkoop te zien. In Nederland ging de verkoop van nieuwe auto’s vorige maand met ruim 9 procent omhoog tot 23.638 stuks.

ACEA zegt dat de verkoop nog wel lager ligt dan voor de coronapandemie. Over de eerste acht maanden van dit jaar kromp de EU-verkoop met 12 procent naar bijna 6 miljoen auto’s. De verkoop word al langere tijd gehinderd door onder meer chiptekorten, waardoor leveringen van nieuwe auto’s vertraging oplopen. De autoverkoop heeft ook last van de hoge inflatie waardoor huishoudens meer de hand op de knip houden.

De Nederlandse verkoop is sinds begin dit jaar met 5,6 procent gedaald naar 199.297 auto’s in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.