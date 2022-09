Aziatische beurzen omlaag ondanks meevallende Chinese cijfers

De Aziatische aandelenbeurzen lieten vrijdag verliezen zien ondanks meevallende cijfers over de Chinese economie. Zowel de winkelverkopen als de industriële productie in de op een na grootste economie ter wereld viel hoger uit dan verwacht ondanks de strenge coronamaatregelen in het land. De hoop dat de Chinese autoriteiten de economie verder zullen ondersteunen nam daardoor echter wat af.

Een waarschuwing van de Wereldbank voor een wereldwijde economische recessie als gevolg van de renteverhogingen door centrale banken, zorgde eveneens voor koersdruk. Ook verwerkten beleggers de lagere slotstanden op Wall Street, waar beter dan verwachte cijfers over de Amerikaanse economie juist zorgden voor de vrees dat de Federal Reserve de rente daardoor stevig zal blijven verhogen om de inflatie aan te pakken. Ook kwam de Amerikaanse pakketvervoerder FedEx na de slotbel op Wall Street met flink tegenvallende resultaten en waarschuwde de topman van het bedrijf voor een wereldwijde neergang.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1 procent in de min en de Hang Seng-index in Hongkong verloor 0,4 procent. De Chinese winkelverkopen stegen in augustus met 5,4 procent, tegen 2,7 procent in juli. Economen hadden gerekend op een toename van 3,5 procent. De productie van de industrie groeide afgelopen maand met 4,2 procent, tegen een verwachting van 3,8 procent.

De toonaangevende Nikkei in Tokio stond kort voor het sluiten van de markt 1 procent in de min op 27.600,13 punten. De Kospi in Seoul daalde ook 1 procent en in Australië raakte de All Ordinaries 1,5 procent kwijt.