Beurshandel in teken waarschuwingen FedEx en Wereldbank

De beurshandel op het Damrak staat vrijdag vooral in het teken van de waarschuwingen van FedEx en Wereldbank. De grote Amerikaanse pakketvervoerder FedEx kwam donderdag na de slotbel op Wall Street met tegenvallende resultaten en schrapte zijn jaarprognose. Ook waarschuwde de topman van het bedrijf voor een wereldwijde economische neergang. De Wereldbank waarschuwde daarnaast dat het risico op een wereldwijde recessie is toegenomen door de renteverhogingen van centrale banken.

Ook de energiecrisis in Europa blijft boven de markten hangen. Zo is de Duitse regering van plan drie grote gasimporteurs over te nemen. Het gaat om Uniper, VNG en Securing Energy for Europe (SEFE). Doordat er veel minder gas uit Rusland komt zijn de bedrijven in financiële nood gekomen. Door de staat eigenaar te maken van de drie ondernemingen hoopt Berlijn te voorkomen dat de hele energiemarkt instort. Ook heeft de overheid de Duitse tak van het Russische olieconcern Rosneft onder staatstoezicht gesteld.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een lager begin van de laatste dag van week. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te openen in navolging van de lagere slotstanden op Wall Street. In Azië lieten de aandelenmarkten vrijdag verliezen zien ondanks meevallende economische cijfers uit China. In Tokio ging de Nikkei 1,1 procent lager het weekeinde in. De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds 1,5 procent in de min. In China vielen de winkelverkopen en de industriële productie in augustus hoger uit dan verwacht.

Op het Damrak kondigde BAM aan de verkoop van de Duitse infratak Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building te hebben afgerond. De verkoop levert de bouwer een boekwinst op van zo’n 50 miljoen euro. BAM wil zich vooral richten op de markten in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar het meer schaalgrootte en een betere concurrentiepositie heeft.

De fabrikant van elektrische bussen Ebusco haalde een opdracht binnen in Noorwegen. Het bedrijf gaat 76 elektrische bussen leveren aan het openbaarvervoerbedrijf Nobina. De bussen zullen naar verwachting tegen het einde van 2023 worden geleverd.

Het in Amsterdam genoteerde telecombedrijf VEON kwam met een handelsbericht. Het bedrijf zag de omzet in de periode van januari tot en met augustus met 3,1 procent stijgen. Het aantal abonnees groeide met 1,5 procent tot 203,5 miljoen.

De euro was 0,9981 dollar waard, tegen 0,9991 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent in prijs tot 85,35 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 91,21 dollar per vat.