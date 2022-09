Britse winkelverkopen fors gedaald door hoge inflatie

De winkelverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in augustus met 1,6 procent gedaald ten opzichte van een maand eerder. Dat is de sterkste verkoopkrimp die dit jaar is gemeten, aldus het Britse nationale statistiekbureau. Vanwege de hoge inflatie en sterk gestegen energieprijzen zijn Britse huishoudens terughoudend met uitgaven.

De daling was ook veel sterker dan verwacht. Volgens het statistiekbureau waren in bijna alle categorie├źn dalingen van de verkopen te zien. Vooral in warenhuizen stond de verkoop onder druk. Ten opzichte van een jaar eerder gingen de detailhandelsverkopen met 5 procent onderuit.

“Uit feedback van winkeliers kunnen we opmaken dat consumenten de uitgaven terugschroeven vanwege verhoogde prijzen en zorgen over de betaalbaarheid”, aldus een toelichting van het statistiekbureau. De regering van de nieuwe premier Liz Truss wil huishoudens helpen met de inflatie door de energierekeningen te bevriezen.

Economen vrezen dat de hoge inflatie en de renteverhogingen van de Britse centrale bank kunnen leiden tot een recessie in het Verenigd Koninkrijk.