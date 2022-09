Duitse tak olieconcern Rosneft onder staatstoezicht gesteld

Duitsland heeft de Duitse tak van de Russische olieproducent Rosneft onder toezicht gesteld. Daarmee komt onder meer de controle over de PCK-raffinaderij in Schwedt in handen van de overheid. Volgens de Duitse regering werkt het bedrijf niet mee aan het doel om de invoer van olie uit Rusland voor het einde van het jaar stop te zetten.

Rosneft Deutschland is volgens het Duitse ministerie van Economische Zaken goed voor ongeveer 12 procent van de totale olieverwerkingscapaciteit in het land.

De PCK-raffinaderij is een belangrijke brandstofbron voor Duitsland. Het is de op drie na grootste raffinaderij van het land, die goed is voor de levering van 90 procent van de brandstof aan hoofdstad Berlijn. Daarnaast gaat de overheid de raffinaderijen in Karlsruhe en Vohburg controleren.

Het ministerie stelt dat met de ondertoezichtstelling de continuïteit van de raffinaderij voor de toekomst wordt gewaarborgd. Naar verwachting maken bondskanselier Olaf Scholz, minister Robert Habeck (Economische Zaken) en de deelstaatpremier vrijdagmiddag de details over het besluit bekend.

Rosneft boekte in de eerste helft van dit jaar een miljardenwinst, ondanks westerse sancties tegen Rusland om de oorlog in Oekraïne. Ondanks de sancties wist het bedrijf de continuïteit te waarborgen en stabiele resultaten te behalen, verklaarde topman Igor Setsjin, een trouwe bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.