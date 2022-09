FNV: acties op komst bij ABN AMRO, eerste sinds jaren 80

Bij ABN AMRO dreigen werknemers voor het eerst in bijna 35 jaar actie te gaan voeren. De 17.500 bankmedewerkers die onder de cao vallen, willen daarmee hun werkgever onder druk zetten om na jaren van minimale of helemaal geen verhogingen nu de lonen fors te verhogen om de torenhoge inflatie te compenseren.

De bankmedewerkers kregen onlangs een eindbod van een krappe 5 procent extra loon over twee jaar. Dat is volgens FNV Finance “volstrekt ontoereikend”. De vakbond polste daarop de actiebereidheid onder zijn leden bij de bank en die blijkt “enorm”. Vakbond CNV riep zijn leden eerder ook al op tegen het eindbod te stemmen.

De laatste keer dat er bij ABN AMRO actie werd gevoerd voor betere arbeidsvoorwaarden was in 1989. Sindsdien zijn de bank en de werknemers er altijd onderling uitgekomen. Na ruim drie decennia dreigt nu opnieuw actie bij de bank, omdat er volgens FNV geen enkel draagvlak is onder de werknemers voor de voorgestelde loonsverhoging van 111 euro bruto per maand per 1 juli 2022 en nog eens 3 procent vanaf 1 juli 2023.

Volgens FNV-bestuurder Aukje Falger is de onrust onder medewerkers van ABN AMRO groot. “En dat betekent dat we nu gaan kijken welke acties we kunnen voorbereiden.” FNV Finance wil dat de bank via de zogeheten automatische prijscompensatie de lonen laat meestijgen met de inflatie. “Het zou de staatsbank sieren om naar de oproep van het kabinet te luisteren en de lonen voldoende te laten stijgen om de koopkracht overeind te houden”, aldus Falger.