Helft zzp’ers bezorgd over financiële situatie door inflatie

Meer dan de helft van de zzp’ers in Nederland maakt zich momenteel zorgen over de impact van de inflatie op hun huidige inkomsten en die op lange termijn. Dat meldt verzekeraar Interpolis in de maandelijkse BedrijvenMonitor. Ten opzichte van februari dit jaar kampt volgens de verzekeraar ook een groeiende groep zelfstandigen zonder personeel met wanbetalingen van opdrachtgevers.

“We zien de zorgen over de impact van inflatie op de bedrijfsresultaten bij zelfstandigen al langer toenemen in onze BedrijvenMonitor. Verontrustend is dat ten opzichte van februari dit jaar een groeiende groep te maken heeft met wanbetalingen van opdrachtgevers. Momenteel gaat het om 14 procent van de zzp’ers”, aldus René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.

Om te voorkomen dat zelfstandigen steeds vaker te maken krijgen met wanbetalingen, adviseert Interpolis om afspraken altijd vast te leggen, zoals de voorwaarden bij het niet tijdig betalen van facturen bij de aanname van een opdracht. Daarnaast wordt zzp’ers aangeraden om vanaf het begin transparant te zijn over hoe hun tarieven tot stand komen, bijvoorbeeld door de impact van de hoge energieprijzen en dure grondstoffen op de tarieven weer te geven. Zo wordt het voor opdrachtgevers duidelijk waarom de tarieven zijn gestegen.

Volgens de BedrijvenMonitor heeft een derde van de zzp’ers de tarieven verhoogd vanwege de inflatie. Een kwart van de zelfstandigen geeft aan dat hun prijzen zijn gestegen door de stijgende grondstofprijzen.