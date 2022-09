Post- en pakketsector onderuit op beurzen na winstalarm FedEx

Post- en pakketbedrijven zijn vrijdag flink onderuitgegaan op de Europese beurzen na een winstwaarschuwing van de grote Amerikaanse pakketvervoerder FedEx. Zo sloot PostNL op de laatste dag van de week in Amsterdam met een min van 1,1 procent, nadat halverwege de dag het koersverlies nog op 3 procent stond.

Ook andere sectorgenoten als het Deutsche Post DHL (min 6,5 procent), de Britse Royal Mail (min 7,2 procent) en het Belgische Bpost (min 1,5 procent) hadden last van de zwaar tegenvallende resultaten van FedEx.

De pakketvervoerder uit de VS, die ook als barometer wordt gezien voor de economische ontwikkelingen, boekte slechte resultaten door een vermindering van het aantal pakketverzendingen wereldwijd. Het bedrijf trok ook zijn winstverwachting voor het jaar in en de topman van FedEx waarschuwde voor een wereldwijde recessie.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 lager op 664,38 punten en ook de beurzen van Frankfurt, Parijs en Londen gingen het weekend in met een min. De beurs in Londen blijft maandag dicht vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth. De MidKap in Amsterdam sloot 1,7 procent lager op 914,08 punten.

Betaalbedrijf Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van 5,3 procent. Platenlabel UMG en verlichtingsbedrijf Signify volgden met verliezen van 4,7 en 4,4 procent. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 1,7 procent.

Luchtvaartconcern Air France-KLM werd in de MidKap bijna 5 procent minder waard. Het kreeg vrijdag officieel te horen dat luchthaven Schiphol tot en met eind oktober het dagelijkse maximumaantal vertrekkende passagiers gemiddeld met bijna een vijfde naar beneden bijstelt. KLM sprak al van “verregaande consequenties”.

Bij de kleinere bedrijven daalde Ebusco 2,1 procent, ondanks een grote opdracht voor de fabrikant van elektrische bussen. Het bedrijf gaat 76 elektrische bussen leveren aan het openbaarvervoerbedrijf Nobina in Noorwegen. De bussen zullen naar verwachting tegen het einde van 2023 worden geleverd.

BAM zakte 1,7 procent. De bouwer heeft de verkoop van de Duitse infratak Wayss & Freytag Ingenieurbau aan ZECH Building afgerond. De verkoop levert BAM een boekwinst op van zo’n 50 miljoen euro.

De euro was 1,0002 dollar waard, tegen 0,9991 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1 procent duurder op 85,93 dollar. Brentolie kostte 1,2 procent meer op 91,98 dollar per vat.