Rotterdam en Eindhoven kunnen amper Schipholvluchten overnemen

De vliegvelden van Rotterdam en Eindhoven hebben tot eind oktober nauwelijks ruimte om vluchten over te nemen van Schiphol, dat nieuwe capaciteitsbeperkingen heeft aangekondigd. De zogeheten slots zijn op Rotterdam The Hague Airport de komende weken helemaal op en Eindhoven Airport heeft er nog maar enkele beschikbaar, zegt slotcoördinator ACNL.

Eindhoven Airport laat weten in overleg te zijn met Schiphol over hoe de luchthaven kan helpen. “We hebben een verzoek om te helpen al eerder gehad, maar tot op heden is nog nooit gebruik gemaakt van ons aanbod”, zegt een woordvoerster. Afhankelijk van de dag zijn er tot twee slots beschikbaar.

Op Groningen Airport Eelde is meer plek om vluchten over te nemen, geeft directeur Meiltje de Groot aan. “Maar de luchtvaartmaatschappijen bepalen.” Daar is de luchthaven nu mee in gesprek, nadat Schiphol de luchthaven eerder al om hulp had gevraagd.

Als luchtvaartmaatschappijen willen uitwijken, staan zij volgens ACNL-directeur Hugo Thomassen ook nog voor de uitdaging om genoeg personeel te vinden voor de afhandeling. Onder meer reisorganisatie TUI heeft gezegd al aan scenario’s te werken voor het verplaatsen van vluchten naar andere luchthavens. Dat gebeurde afgelopen zomer ook regelmatig, toen Schiphol ook een maximumaantal reizigers instelde.

Schiphol bevestigde vrijdag het dagelijkse aantal lokaal vertrekkende passagiers met gemiddeld 18 procent te verminderen tot in ieder geval eind oktober. Maatschappijen zijn nog in afwachting van de concrete gevolgen voor hen. Die berekening wordt gemaakt door ACNL en komt begin volgende week.

De slotcoördinator zegt dat Schiphol nog moet melden hoeveel passagiers er precies per dag mogen vertrekken. De luchthaven heeft tot nu toe alleen een gemiddelde gecommuniceerd. Als ACNL de specifiekere cijfers binnen heeft, gaat het beginnen aan de berekening per dag en maatschappij.

Net als afgelopen zomer moeten de grootste gebruikers de meeste stoelen inleveren. Voor KLM zal het gaan om ongeveer de helft van de gemiddelde dagelijkse vermindering van 9250 stoelen. Ook Transavia en easyJet vliegen veel vanaf Schiphol.

Luchtvaartmaatschappijen kunnen de vermindering van het aantal stoelen onder meer bereiken door de kaartverkoop stop te zetten, vluchten samen te voegen, te verplaatsen of te annuleren. Daarover wordt volgende week meer bekend.