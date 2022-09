Rusland ervaart tegenwind met eigen betalingssysteem

Rusland ondervindt hinder met de wereldwijde uitbreiding van zijn betalingssysteem. Dat zei het hoofd van de Russische centrale bank vrijdag. Het systeem is opgezet om de sancties tegen Moskou vanwege Oekraïne te omzeilen.

Creditcardmaatschappijen Visa en Mastercard hebben hun activiteiten in Rusland opgeschort na het Oekraïne-offensief. Daardoor werken buitenlandse kaarten daar niet meer. Ook in Rusland uitgegeven kaarten in het buitenland doen het niet meer. Verder zijn bankoverschrijvingen tussen Europa en Rusland moeilijk geworden.

Rusland begon in 2015 zijn eigen binnenlandse betalingssysteem te ontwikkelen na een eerste reeks westerse sancties. Die werden ingesteld na de Russische annexatie van de Krim het jaar daarvoor. Het resulteerde in de oprichting van een kaartbetalingssysteem genaamd Mir. Maar deze kaarten worden niet overal ter wereld geaccepteerd.

De Russische autoriteiten zouden graag zien dat de kaarten in het buitenland worden geaccepteerd, wat de financiële problemen zou verminderen waarmee Russen nu op reis worden geconfronteerd.

“We werken met veel toezichthouders uit veel landen samen om het gebruik van Mir-bankkaarten uit te breiden, maar we stuiten op moeilijkheden”, zei de Russische centrale bankchef Elvira Nabiullina. Ze voegde eraan toe dat buitenlandse banken aarzelen om zich bij het Mir-systeem aan te sluiten omdat ze “het risico van sancties tegen hen proberen te minimaliseren”.

In de afgelopen zeven jaar zijn meer dan 100 miljoen Mir-kaarten uitgegeven. Dat betekent dat meer dan de helft van de Russische bevolking er een heeft, aldus de cijfers van de uitgever van de kaart. Een deel van de bevolking heeft geen keuze. Werknemers in de openbare sector en gepensioneerden hebben een Mir-kaart nodig om overheidsgeld en uitkeringen te ontvangen.

Het Mir-betalingssysteem is momenteel alleen beschikbaar in een handvol landen, waaronder Belarus en Kazachstan. Verschillende Russische banken zeiden dat zij werken aan de uitgifte van kaarten met het Chinese Union Pay als alternatief.