Schiphol bevestigt: tot eind oktober een vijfde minder passagiers

Schiphol heeft bevestigd dat het aantal vertrekkende passagiers tot en met eind oktober verder omlaag moet, dagelijks gemiddeld met 18 procent. De luchthaven zegt dat beveiligingsbedrijven minder personeel kunnen leveren dan zij eerder hadden aangegeven. Volgens Schiphol worden de effecten van de maatregelen de komende twee weken zichtbaar, nadat begin deze week weer erg lange rijen waren ontstaan door een gebrek aan beveiligers.

De onafhankelijke slotcoördinator (ACNL) gaat nu met maatschappijen overleggen over hoe de reductie wordt bereikt. Dat gebeurde eerder ook al, toen bleek dat Schiphol de zomerdrukte anders niet zou aankunnen. Het bleef druk, maar rijen van twee tot drie uur voor de security zoals afgelopen maandag kwamen niet vaak voor.

BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, meldde donderdag al dat Schiphol deze nieuwe reductie aan maatschappijen had medegedeeld. Volgens voorzitter Marnix Fruitema komt het huidige tekort aan beveiligers door het wegvallen van de zomertoeslag van 5,25 euro bruto per uur. Medewerkers ontvangen nu een toeslag van 1,40 euro. Ook vakbond FNV noemde deze verlaging als reden voor het tekort.

“Dit besluit is slecht nieuws voor passagiers en voor luchtvaartmaatschappijen,” zegt operationeel directeur van Schiphol Hanne Buis. “Reductie is noodzakelijk om de veiligheid van onze passagiers √©n medewerkers te waarborgen.” De directeur vraagt beveiligingsbedrijven om volwaardige roosters te maken voor hun personeel.

Schiphol stelt het dagelijkse maximum lokaal vertrekkende passagiers, dus zonder de vertrekkende reizigers die overstappen, voor september bij naar 54.500. Dat waren er eerder 67.500. Voor oktober gaat dit maximum omlaag van 69.500 naar 57.000 per dag.

De reizigersstroom voor de maand oktober was door Schiphol eerder al gemaximeerd om lange rijen en bagageproblemen te ondervangen. Bijkomend probleem is dat de veiligheidscontrole van bagage en reizigers in de herfstmaanden meer tijd in beslag neemt, omdat passagiers meer kleding aan en mee hebben.