Staking Franse luchtverkeersleiding treft reizigers

Franse luchtverkeersleiders leggen vrijdag door het hele land voor 24 uur het werk neer. Reizigers die van en naar Frankrijk vliegen krijgen daardoor te maken met vertragingen en annuleringen. Luchtverkeersleiders willen met de staking meer loon en een verlaging van de werkdruk afdwingen.

Ook op Schiphol blijven veel vliegtuigen naar Frankrijk aan de grond staan. Zo zijn meerdere vluchten van Air France en KLM vanaf Schiphol naar luchthavens in Parijs geannuleerd. Het is vooralsnog onduidelijk of de stakingen daar de oorzaak van zijn.

De Franse luchtvaartautoriteit DGAC riep luchtvaartmaatschappijen eerder al op het aantal geplande vluchten van en naar Frankrijk te halveren. Daarop annuleerde onder meer Air France 55 procent van de korte en middellangeafstandsvluchten en 10 procent van de langeafstandsvluchten.

De Franse vakbond voor luchtverkeersleiders SNCTA riep op tot staken nadat zes maanden van onderhandelingen nog niets hebben opgeleverd. De bond eist meer loon ter compensatie van de hoge inflatie. Ook moet er meer personeel worden aangetrokken om de hoge werkdruk voor luchtverkeersleiders te verlagen.

Ook zou er sprake zijn van vergrijzing onder luchtverkeersleiders. Zo gaat een derde van het personeel tussen 2029 en 2035 met pensioen. Door de lange opleidingsduur wil de bond dat er volgend jaar een plan ligt om dat probleem tegen te gaan.

De vakbond heeft ook al een tweede stakingsronde aangekondigd, voor 28 en 30 september.