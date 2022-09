CNV eist bij nieuwe cao’s minimaal 5 procent hoger salaris

Bij nieuwe cao’s die worden afgesloten moet het personeel er minimaal 5 procent salaris bij krijgen. Dit vanwege de inflatie, zoals de stijgende energiekosten. Deze minimale looneis stelt vakbond CNV tegenwoordig bij de onderhandelingen, zegt voorzitter Piet Fortuin in De Telegraaf. Ook wil hij kijken of lopende cao’s opengebroken kunnen worden.

“In bedrijven waar het slecht gaat en er minder ruimte is, eisen we 5 procent. Daar waar het goed gaat, zitten we op de 10 procent”, aldus Fortuin in de krant. Hij noemt het zelf “een historisch hoge loonvraag”, maar geeft aan dat het ook bijzondere tijden zijn.

Fortuin zegt in De Telegraaf dat de huidige loonontwikkeling richting de 4 procent kruipt. Maar dat is volgens hem niet voldoende om de stijgende prijzen mee goed te maken.