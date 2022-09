Onderzoek: weerstand tegen windmolen in gemeente neemt af

Steeds meer Nederlanders hebben er geen moeite mee als er windmolens of zonneparken in hun gemeenten worden neergezet. De weerstand is onder meer afgenomen door de oorlog in Oekraïne en de impact van de sancties tegen Rusland, concludeert onderzoeksbureau Motivaction na een peiling onder ruim duizend Nederlanders.

Ruim een derde van de Nederlanders zegt liever meer zonneparken (37 procent) en windmolens (36 procent) in hun gemeente te zien. Dat was voor de oorlog in Oekraïne nog respectievelijk 29 en 26 procent.

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), die opdracht gaf voor het onderzoek, is het draagvlak voor duurzame energieprojecten door de oorlog in Oekraïne groter geworden. Vooral ook omdat het doel is om af te komen van de afhankelijkheid van fossiele energie uit Rusland.

Vier op de tien ondervraagden vindt investeringen in duurzame energieprojecten zeer belangrijk. Krap de helft van de ondervraagden is voorstander van duurzame opwekking van energie of van besparingsmaatregelen zoals isolatie.

Verder maakt het leeuwendeel van de ondervraagden (84 procent) zich zorgen over de eigen energienota. Daarbij gaat de overgang naar duurzame energie voor krap de helft van de ondervraagden niet snel genoeg.

De vraag of de gaswinning in Groningen weer moet worden opgevoerd zorgde voor verdeeldheid. Ruim een derde zegt van wel. Een bijna even groot percentage is tegenstander van de gaswinning in Groningen. De tegenstanders zijn vooral in het noorden en het oosten te vinden.