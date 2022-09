Rosneft noemt ingreep Berlijn bij Duitse onderdelen illegaal

De Russische oliemaatschappij Rosneft noemt de ondertoezichtstelling van zijn Duitse onderdeel illegaal. Het concern zegt alle mogelijke tegenmaatregelen te overwegen om zijn eigendommen te beschermen.

Duitsland nam eerder deze week de controle over bij de onderdelen van Rosneft in het land, waaronder drie raffinaderijen. Volgens de Duitse overheid werkt het bedrijf niet mee aan het stopzetten van de import van Russische olie, een doel dat Berlijn zichzelf heeft gesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Rosneft noemt de ingreep een onteigening van bezittingen waarin het bedrijf 4,6 miljard euro heeft geïnvesteerd voor de raffinagecapaciteit. Om zich te verweren tegen de Duitse ingreep overweegt Rosneft onder andere een rechtszaak.

Duitsland heeft onder meer de controle overgenomen bij de PCK-raffinaderij in Schwedt, dichtbij de Poolse grens. Het complex, dat voor meer dan de helft eigendom van Rosneft is, levert brandstof aan grote delen van Noordoost-Duitsland. Naast de PCK-raffinaderij stuurt de Duitse overheid voortaan ook raffinaderijen aan in Karlsruhe en Vohburg, in het zuiden van Duitsland.

De Europese Unie verbiedt eind dit jaar de import van Russische olie die via zee wordt aangevoerd als vergelding voor de inval in Oekraïne. Duitsland heeft beloofd om ook alle olie te weren die Rusland via pijpleidingen exporteert. De PCK-raffinaderij ontvangt nu nog olie vanuit de Droezjba-pijplijn, die Rusland met Oost-Europa verbindt. Duitsland voert nu gesprekken met Kazachstan om olie veilig te stellen voor raffinage in Schwedt.

Shell heeft een belang van 37,5 procent in de PCK-raffinaderij. De ingreep van de Duitsers heeft geen gevolgen voor het Britse olie- en gasconcern, verklaarde het bedrijf vrijdag. Shell wil al langer af van zijn aandelen in de raffinaderij.