China zet extra in op steenkool vanwege energiecrisis

China zet fors meer in op steenkolen vanwege onder meer de energieschaarste, de stijgende brandstofprijzen wereldwijd en extreem weer. Het land is ’s werelds grootste uitstoter van broeikasgassen. De Chinese president Xi Jinping beloofde het gebruik van steenkool vanaf 2026 te verminderen als onderdeel van een reeks klimaatbeloften. De vraag is of de extra inzet nu het beleid van Beijing om klimaatverandering tegen te gaan belemmert.

China beloofde eerder om zijn koolstofuitstoot tegen 2030 te hebben beperkt. Tegen 2060 wil het land uitstootneutraal zijn. Het land heeft vier kwartalen op rij ook minder koolstoffen uitgestoten, vooral als gevolg van economische mindere tijden, zo bleek begin september uit onderzoek van klimaatmonitor Carbon Brief. Maar tegelijkertijd heeft de mindere groei ertoe geleid dat de autoriteiten een beroep doen op de kolenindustrie om de economie te stimuleren.

De steenkoolindustrie maakt nog steeds het grootste deel van China’s energievoorziening uit. Kenners waarschuwen dat de extra inzet van kolen de uiteindelijke overgang naar hernieuwbare energiebronnen zal bemoeilijken.

Chinese autoriteiten gaven dit voorjaar steenkoolproducenten de opdracht tot 300 miljoen ton extra mijncapaciteit toe te voegen. Dat komt neer op een maand extra steenkoolproductie voor het land. Beijing zag zich daartoe genoodzaakt na de energietekorten van vorig najaar.

Volgens Greenpeace is in het eerste kwartaal van dit jaar al de helft van de extra ruimte benut. De afgelopen weken werden ook meer steenkolen gedolven en verstookt om te voldoen aan de toegenomen vraag naar airconditioning. Daarbij leidde de droogte tot minder opwekking van stroom door waterkrachtdammen tijdens de heetste zomer in China ooit.

Premier Li Keqiang riep in juni op tot “het zoveel mogelijk vrijmaken van geavanceerde kolencapaciteit en het doorvoeren van kolenvoorziening op lange termijn”. De onwil van Beijing om steenkool los te laten komt deels voort uit de inefficiĆ«ntie van het elektriciteitsnet. Overtollige energie kan bijvoorbeeld niet door de regio’s worden getransporteerd.