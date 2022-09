AEX-index toont herstel en eindigt licht hoger

De Amsterdamse AEX-index is maandag met een kleine winst gesloten. De graadmeter stond vrijwel de hele dag op verlies maar boog dit tegen het einde van de sessie om in winst. Mogelijk dat koopjesjagers hun slag sloegen. Beleggers bleven terughoudend door de vrees dat de renteverhogingen door centrale banken een wereldwijde economische recessie zullen veroorzaken.

Zo openden de Amerikaanse beurzen maandag lager in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De rente wordt naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd om de hoge inflatie te bestrijden, ook al gaat dat ten koste van de economische groei.

Na een tussentijds verlies van 1 procent sloot de hoofdindex op Beursplein 5 zo’n 0,1 procent hoger op 665,43 punten. De MidKap sloot met een verlies van 0,2 procent op 912,50 punten. De beurs in Frankfurt sloot 0,9 procent hoger en Parijs zakte 0,3 procent. In Londen waren de financiĆ«le markten gesloten vanwege de uitvaart van koningin Elizabeth II.

Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield en Thuisbezorgd-moeder Just Eat Takeaway waren de sterkste dalers in de leidende index. Unibail verloor 3,3 procent en Just Eat Takeaway was goed voor een min van 5,5 procent. Chipbedrijven ASMI en Besi herstelden wel van een lager begin en eindigden licht hoger. Verffabrikant AkzoNobel was de grootste stijger met een plus van 2,4 procent.

In de MidKap sloten bodemonderzoeker Fugro en logistiek vastgoedbedrijf CTP de rij, met minnen van 4,1 en 2,5 procent. Air France-KLM steeg 1,3 procent. KLM schrapte maandag 42 vluchten vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol. Op zaterdag en zondag schrapte KLM ook al tientallen vluchten. Roestvrijstaalmaker Aperam voerde de stijgers aan met een winst van 1,8 procent.

Volkswagen was een duidelijke winnaar in Frankfurt. Het Duitse autoconcern verwacht tot 9,4 miljard euro op te halen met de beursgang van Porsche. De introductieprijs van de aandelen van het Duitse sportautomerk ligt tussen 76,50 en 82,50 euro per aandeel. Daarmee wordt Porsche gewaardeerd op 70 miljard tot 75 miljard euro. Het gaat om een van de grootste beursgangen in Europa ooit.

De euro was 1,0003 dollar waard, tegen 1,0002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 84,60 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 90,80 dollar per vat.