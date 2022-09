Bloomberg: economen zien grotere kans recessie economie eurozone

Een recessie in de eurozone is de komende tijd zeer waarschijnlijk. Dat zeggen economen gepolst door persbureau Bloomberg. Zij schatten de kans op een economische krimp in twee opeenvolgende kwartalen, waarmee een technische recessie wordt gedefinieerd, in de komende twaalf maanden nu op 80 procent. Bij een eerdere peiling was dat nog een kans van 60 procent.

De economie van het eurogebied ondervindt tegenwind van de hoge inflatie. Mogelijk dat de economie van Duitsland, de grootste van Europa, al dit kwartaal zal krimpen. Duitsland is erg afhankelijk van Russisch gas en daarom erg gevoelig voor de energiecrisis. Rusland heeft de gasleveringen aan Duitsland via de belangrijke pijplijn Nord Stream 1 stilgelegd, naar eigen zeggen vanwege technische problemen. Berlijn zegt dat Moskou energie als chantagemiddel inzet om de westerse steun aan Oekraïne.

De Europese Centrale Bank (ECB) meldde onlangs dat de economie van de eurozone later dit jaar en in het eerste kwartaal van volgend jaar kan stagneren. Om de hoge inflatie aan te pakken is de ECB bezig de rente te verhogen. Bij de afgelopen vergadering ging het om een verhoging van driekwart procentpunt. Meer dan de helft van de door Bloomberg ondervraagde economen rekent voor oktober op een rentestap van opnieuw driekwart procentpunt.