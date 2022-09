Broodprijs met bijna een vijfde gestegen in eurozone

De prijs van brood in de eurozone is in augustus met gemiddeld 18 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand vorig jaar, meldt het Europees statistiekbureau Eurostat. In Nederland bedroeg de stijging volgens het bureau minder dan 10 procent.

Hongarije, waar inwoners zo’n 66 procent meer moeten neertellen voor brood, liet verreweg de grootste toename zien binnen de EU. Ook in Litouwen, Estland en Slowakije gingen de broodprijzen hard omhoog, met stijgingen van rond de 33 procent. In Frankrijk (plus 8 procent) werden mensen het minst hard geraakt bij het afrekenen van hun baguettes en croissants.

De forse prijsstijgingen zijn volgens Eurostat vooral te wijten aan de Russische invasie van Oekraïne. Rusland en Oekraïne zijn grote exporteurs van granen, maïs, oliezaden en meststoffen. Door de oorlog zijn de wereldmarkten voor deze producten verstoord geraakt.