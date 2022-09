De Hypotheekshop: hypotheekrente stijgt flink na zomerse daling

De hypotheekrente stijgt weer verder door. In de afgelopen zomermaanden was er volgens adviesorganisatie De Hypotheekshop even sprake van een daling, maar als gevolg van de renteverhogingen door centrale banken is de hypotheekrente de afgelopen drie weken fors omhooggegaan. De gemiddelde rente staat daardoor weer op 4 procent, even hoog als eind juni. Vorig jaar was de rente nog rond de 1,5 procent.

“Op een enkele aanbieder na hebben alle veertig actieve geldverstrekkers hun rentetarieven recent verhoogd”, aldus De Hypotheekshop in een toelichting. Dat heeft nog niet tot meer terughoudendheid geleid onder klanten. Deze maand zijn er meer hypotheekaanvragen gedaan, vooral voor verbouwingen, oversluitingen en nieuwbouwhuizen.

De reden voor de stijging is volgens de adviesorganisatie de flinke verhoging van de rente op de kapitaalmarkt, waar hypotheekverstrekkers hun geld kunnen lenen. Dat komt doordat centrale banken de rente verhogen om de hoge inflatie te bestrijden.