Energiebedrijven praten nog met kabinet, ‘kan lange avond worden’

Energiebedrijven zijn nog in gesprek met het kabinet over maatregelen voor de hoge energierekening. Volgens ingewijden vanuit de sector “kan het nog een lange avond worden”, al is ook niet uitgesloten dat de partijen er al snel uitkomen. Het is niet duidelijk of een eventueel akkoord maandagavond nog wordt bekendgemaakt of dat de partijen wachten tot dinsdag, Prinsjesdag. Dat laatste is het meest waarschijnlijke scenario.

Het kabinet lijkt van plan te zijn om voor huishoudens een maximumprijs in te voeren op de energieprijs tot een verbruik van 1500 kubieke meter gas en 3300 kilowattuur elektriciteit. De prijs zou dan niet hoger mogen zijn dan in januari van dit jaar, nog voor de oorlog in Oekra├»ne uitbrak. Over dat plan van de PvdA en GroenLinks spraken de twee linkse oppositiepartijen maandag met minister Sigrid Kaag (Financi├źn). De fractievoorzitters zeiden goede hoop te hebben dat het prijsplafond nog dit jaar wordt ingevoerd.

Voor stroomleverancier Vattenfall zou dat “technisch haalbaar zijn” voor het IT-systeem, maar spelen er ook nog andere zaken mee. Ook is het niet zeker of andere energiebedrijven hier net zo over denken. Daarover “zijn de gesprekken nog gaande”.

Eneco wil alleen kwijt dat er “in het constructieve gesprek meters worden gemaakt”, maar het bedrijf wil “niet vooruitlopen” op de uitkomst. Essent en branchevereniging Energie-Nederland willen niks zeggen zolang de gesprekken lopen.