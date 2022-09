Kantoorpersoneel ondersteunt Schiphol op ‘piekdag’ maandag

Onder meer de inzet van kantoorpersoneel moet de drukte op Schiphol maandag beheersbaar houden. Voor maandag verwacht de luchthaven namelijk opnieuw een “piekdag”. Volgens een woordvoerder is het vooralsnog relatief rustig en staan de rijen voor de beveiliging binnen in de vertrekhallen.

Het kantoorpersoneel loopt volgens de zegsvrouw rond in de vertrekhallen. Ook het afgelopen weekend hebben al verschillende medewerkers een dienst gedraaid, waarin zij reizigers bijvoorbeeld naar de juiste rij begeleiden. Ook delen kantoormedewerkers water en stroopwafels uit en beantwoorden ze vragen van reizigers.

De bezetting bij de beveiliging is maandagochtend bovendien goed, zo laat de zegsvrouw weten. Vorige week heerste er door een krappe bezetting op de security nog chaos op de luchthaven. Schiphol besloot daarop luchtvaartmaatschappijen te vragen vluchten te schrappen. Daardoor hoopte de luchthaven de drukte beter te kunnen beheersen.

Schiphol heeft al langer last van een krappe bezetting op de security. Volgens vakbond FNV is dat probleem verergerd door het wegvallen van de zomertoeslag. Door die toeslag van 5,25 euro bruto per uur bleven veel beveiligers voor Schiphol werken gedurende de zomermaanden. Maar na het wegvallen zijn beveiligers elders werk gaan zoeken.

Vanwege de drukte en personeelskrapte op Schiphol heeft KLM voor maandag 42 vluchten uit de dienstregeling gehaald. Die ingreep deed de maatschappij na een eerdere oproep van de luchthaven om minder passagiers vanaf Schiphol te vervoeren om de drukte aan te kunnen. KLM is de grootste gebruiker van Schiphol. De maatschappij liet eerder al weten “zeer ontstemd” te zijn over de gang van zaken.