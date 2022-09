Wall Street begint belangrijke Fed-week in het groen

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met winsten gesloten. Vooral aan het slot van de sessie verbeterde het sentiment. Beleggers waren in afwachting van de aanstaande beleidsvergadering van de Amerikaanse centralebankenkoepel. De Federal Reserve begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent hoger op 31.019,68 punten. De S&P 500 steeg 0,7 procent tot 3899,89 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,8 procent tot 11.535,02 punten.

Begin vorige week leefde op de financiƫle markten de hoop dat de Fed de rente mogelijk wat minder agressief zou verhogen, maar die hoop werd door een tegenvallend inflatiecijfer de grond in geboord. Beleggers vrezen dat de renteverhogingen door de centrale banken een wereldwijde recessie zullen veroorzaken. Die angst werd afgelopen vrijdag verder aangewakkerd door een winstalarm van FedEx, dat later deze week de boeken opent.

De pakketvervoerder sloot maandag met een winst van 1,2 procent, nadat het vrijdag ruim een vijfde van zijn beurswaarde kwijtraakte. Het bedrijf wordt vanwege zijn logistieke activiteiten als een barometer gezien voor de economische ontwikkelingen. FedEx merkte dat het aantal pakketverzendingen is afgenomen vanwege verslechterde economische omstandigheden.

Take-Two Interactive, het bedrijf achter game-ontwikkelaar Rockstar Games, maakte een eerder verlies goed en won 0,7 procent. Het bedrijf is slachtoffer van een hackaanval. Een hacker heeft beelden gepubliceerd van de langverwachte game Grand Theft Auto VI. Het gaat om een van de grootste lekken in de gamesector ooit.

Cryptobeurs Coinbase verloor 5,5 procent na een forse daling van bitcoin. De grootste digitale munt ter wereld zakte richting het laagste niveau sinds 2020. Ook andere cryptomunten als ether en XRP gingen omlaag nu cryptobeleggers voorzichtiger zijn geworden door de hogere rentetarieven.

Verder was er aandacht voor modemmerk Ralph Lauren, dat de komende jaren meer omzet verwacht te draaien geholpen door prijsstijgingen en meer kopers. Het aandeel sloot 3 procent hoger.

De euro stond op 1,0021 dollar, tegen 1,0003 eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent duurder op 85,53 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent meer op 91,84 dollar per vat.