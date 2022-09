Automaker Ford daalt op Wall Street door leveringsproblemen

Ford Motor behoorde dinsdag tot de grootste dalers op de aandelenbeurzen in New York. De autofabrikant waarschuwde dat de problemen in de toeleveringsketens het bedrijf 1 miljard dollar extra kunnen kosten in het derde kwartaal. Doordat Ford niet alle benodigde onderdelen op tijd kan krijgen, zal de levering van meer dan 40.000 auto’s mogelijk vertraging oplopen. Ook is de fabrikant meer geld kwijt aan onderdelen en materialen door de hoge inflatie. Het aandeel zakte bijna 7 procent. Rivaal General Motors (GM) stond 3 procent in de min.

De stemming op Wall Street bleef verder terughoudend. Beleggers zijn vooral in afwachting van het belangrijke rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie aan te pakken. In Zweden schroefde de Riksbank dinsdag de rente zelfs met een vol procentpunt op in de strijd tegen de inflatie.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,8 procent lager op 30.759 punten. De brede S&P 500 daalde 0,8 procent tot 3868 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,7 procent tot 11.460 punten.

Western Digital ging ruim 3 procent omlaag. Analisten van Deutsche Bank verlaagden het advies voor de maker van harde schijven en opslagapparatuur vanwege de afnemende vraag naar zijn producten. Sportmerk Nike kampte met een adviesverlaging door Barclays en verloor 3 procent.

PepsiCo leverde bijna 1 procent in. De snack- en frisdrankenfabrikant is gestopt met het maken van Pepsi, 7UP en Mountain Dew in Rusland. De uiteindelijk stopzetting van de productie volgt op de belofte die het bedrijf bijna zes maanden geleden deed om de verkoop en productie in Rusland te staken vanwege de Russische invasie van Oekraïne. In 2021 was Rusland de op twee na grootste markt van Pepsi, na de Verenigde Staten en Mexico.

McDonald’s werd 0,4 procent lager gezet. De fastfoodketen heeft in Kiev voor het eerst weer vestigingen heropend na bijna zeven maanden van oorlog in Oekraïne. In eerste instantie zullen alleen maaltijden worden bezorgd, maar in oktober zullen enkele restaurants in de hoofdstad weer volledig opengaan. McDonald’s heeft zich uit protest tegen de Russische invasie van Oekraïne volledig teruggetrokken uit Rusland en al zijn vestigingen daar verkocht aan Alexander Govor, die 25 restaurants van McDonald’s in Siberië exploiteerde.