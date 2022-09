Betaalbedrijf Adyen onderaan in hogere AEX

Adyen was dinsdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die een winst liet zien. Het betaalbedrijf werd door analisten van de Britse bank HSBC van de kooplijst afgehaald. Op het Damrak wordt uitgekeken naar de begrotingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag zal presenteren. Die bevatten naar verwachting een ‘historisch’ koopkrachtpakket van ruim 17 miljard euro.

Ook zijn het kabinet en de energiebedrijven het naar verluidt eens geworden over een prijsplafond voor energie tot eind 2023. De maatregel gaat gelden vanaf 1 januari, maar in de praktijk gaat de energierekening al op 1 november omlaag. Met het prijsplafond is tussen de 6 miljard en 10 miljard euro gemoeid.

De beurshandel staat verder vooral in het teken van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent in de plus op 671,50 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 918,27 punten. De DAX in Frankfurt won 0,8 procent ondanks een sterker dan verwachte stijging van de Duitse producentenprijzen in augustus. Parijs dikte ook 0,8 procent aan. In Londen, waar de beurshandel werd hervat na de uitvaart van koningin Elizabeth, steeg de FTSE-index 1 procent.

Techinvesteerder Prosus, ING en zorgtechnologiebedrijf Philips waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen tot 2,6 procent. Naast Adyen (min 1 procent) behoorde verffabrikant AkzoNobel tot de schaarse dalers, met een verlies van 0,2 procent.

In de MidKap steeg Air France-KLM dik 2 procent. De onderhoudstak van de luchtvaartcombinatie heeft de overeenkomst op het vlak van motorenonderhoud met de Chinese luchtvaartmaatschappij China Airlines uitgebreid. Beursuitbater Euronext verloor 1,7 procent na een adviesverlaging door de Zwitserse bank Credit Suisse.

In Oslo won Telenor 1,3 procent ondanks een winstwaarschuwing. Het Noorse telecomconcern verwacht dat het moeilijk zal zijn om de winstdoelstelling voor dit jaar te halen vanwege de sterk gestegen energieprijzen.

De euro was 1,0032 dollar waard, tegen 1,0003 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 85,60 dollar. Ook Brentolie werd een fractie duurder op 92,05 dollar per vat.