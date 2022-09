Beurs Moskou keldert door plannen referenda in Oekraïense regio’s

De aandelenbeurs in Moskou is dinsdag hard gedaald door zorgen bij beleggers over de plannen voor referenda in delen van de Oekraïense regio’s Donetsk, Loehansk, Cherson en Zaporizja die worden gecontroleerd door het Russische leger en pro-Russische separatisten.

De MOEX-index in Moskou ging bijna 9 procent omlaag en de RTS-graadmeter eindigde meer dan 9 procent in het rood. Het zijn de grootste dagverliezen in lange tijd. In de bezette gebieden worden later deze maand referenda onder inwoners gehouden over de vraag of hun regio zich bij Rusland moet aansluiten. Een beursanalist stelt dat Oekraïne en het Westen die stemmingen nooit zullen erkennen en dat daardoor de spanningen hoog zullen blijven, zonder dat er een diplomatieke oplossing voor de oorlog in zicht is.

Daarnaast kondigde Moskou aan dat er zwaardere straffen komen voor bepaalde misdaden tijdens “mobilisatie en gevechtssituaties”. Het gaat dan bijvoorbeeld om desertie, het toebrengen van schade aan militair eigendom en het weigeren van het opvolgen van militaire bevelen. Op de beurs wordt gevreesd dat dit een voorbode kan zijn van een algehele mobilisatie in Rusland om zo meer troepen naar Oekraïne te sturen. Rusland heeft de laatste tijd forse militaire verliezen geleden in Oekraïne en er wordt steeds luider geroepen om een mobilisatie.

Verder kreeg het beurssentiment een tik door berichten dat het Kremlin hogere belastingen zou willen gaan heffen op het delven en exporteren van grondstoffen.