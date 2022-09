Kledingverkoper Gap schrapt 500 kantoorbanen

De Amerikaanse kledingverkoper Gap gaat vijfhonderd kantoorbanen schrappen om kosten te besparen. De arbeidsplaatsen komen te vervallen op kantoren in San Francisco, New York en in Azië.

Gap heeft te kampen met zwakkere verkopen nu mensen door de hoge inflatie de hand meer op de knip houden. In augustus trok het bedrijf zijn verwachtingen voor het gehele jaar in vanwege de economische onzekerheid. Het modewinkelbedrijf zei toen ook actie te ondernemen om de winstgevendheid te verbeteren en de operationele kosten omlaag te brengen.

Vorige week werd nog bekend dat de samenwerking van Gap met rapper en modeontwerper Kanye West wordt gestopt. Advocaten van West, die de artiestennaam Ye gebruikt, zeiden dat Gap te weinig door West ontworpen kleding in het assortiment heeft opgenomen, wat tegen de afspraken zou zijn. Ook zou Gap hebben nagelaten winkels met kleding van West te openen. Gap kondigde de samenwerking in 2020 met veel fanfare aan, omdat het bedrijf hoopte met kleding van Ye’s merk Yeezy een jonger publiek te trekken.