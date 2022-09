Rentevrees houdt Damrak in de greep, ING aan kop in AEX

De AEX-index op het Damrak leverde dinsdag een eerdere stevige winst weer in. Beleggers blijven bezorgd over de renteverhogingen door de centrale banken, die daarmee een recessie dreigen te veroorzaken. Zo schroefde de Zweedse centrale bank de rente met een vol procentpunt op in de strijd tegen de hoge inflatie. Tegelijkertijd werd de groeiprognose voor de Zweedse economie verlaagd en wordt nu een krimp voorzien in 2023. Banken als ING profiteren daarentegen van de hogere rentes.

In Amsterdam wordt ook gelet op de begrotingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag zal presenteren. Die bevatten naar verwachting een ‘historisch’ koopkrachtpakket van ruim 17 miljard euro. Verder zijn de aandelenmarkten vooral in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank begint later op de dag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Op woensdag volgt het rentebesluit en wordt de rente naar verwachting opnieuw met 0,75 procentpunt verhoogd, om de hoge inflatie te bestrijden.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,5 procent lager op 662,35 punten. De MidKap zakte 1,4 procent tot 899,57 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,9 procent. In Londen, waar de beurshandel werd hervat na de uitvaart van koningin Elizabeth, daalde de FTSE-index 0,2 procent.

ING dikte 1,9 procent aan en verzekeraar Aegon volgde met een plus van 1 procent. Adyen was de grootste daler in de AEX met een min van ruim 3 procent. Het betaalbedrijf werd door analisten van de Britse bank HSBC van de kooplijst afgehaald. Staalfabrikant ArcelorMittal volgde met een verlies van bijna 3 procent en de chipbedrijven Besi en ASMI verloren meer dan 2 procent.

Euronext, de eigenaar van de beurzen in onder meer Amsterdam, Parijs en Brussel, raakte dik 5 procent kwijt na een adviesverlaging door de Zwitserse bank Credit Suisse. TUI zakte 4,5 procent in Frankfurt na een handelsupdate. Volgens de Duitse reisorganisatie heeft de zomerperiode aan de verwachtingen voldaan en ligt het aantal boekingen weer bijna op het niveau van de zomer van 2019. In Oslo won Telenor 1,8 procent ondanks een winstwaarschuwing. Het Noorse telecomconcern verwacht dat het moeilijk zal zijn om de winstdoelstelling voor dit jaar te halen vanwege de sterk gestegen energieprijzen.

De euro was 1,0002 dollar waard, tegen 1,0003 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent meer op 85,85 dollar. Ook Brentolie werd 0,3 procent duurder op 92,28 dollar per vat.