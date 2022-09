Reuters: Duitsland gaat gasbedrijf Uniper nationaliseren

De Duitse regering maakt woensdag naar alle waarschijnlijkheid de nationalisatie van gasimporteur Uniper bekend. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. Met de nationalisatie investeert Duitsland 8 miljard euro in ‘s lands grootste inkoper van Russisch gas.

Door de aankoop van een meerderheidsbelang van 78 procent wil Duitsland het omvallen van de energiesector in het land voorkomen. De Duitse overheid neemt de aandelen over van de belangrijkste aandeelhouder van Uniper, het Finse moederbedrijf Fortum.

Eerder meldde persbureau Bloomberg dat de Duitse regering ook vergevorderde gesprekken voert over de aankoop van een meerderheidsbelang in energieconcerns VNG en Securing Energy for Europe (SEFE).

Duitse energieconcerns lijden onder de energiecrisis door de westerse sancties tegen Rusland. De Duitse regering stond onder druk om op te treden, omdat faillissementen grote gevolgen kunnen hebben voor de Duitse economie. Rusland heeft de gasleveringen via de belangrijke gaspijplijn Nord Stream 1 al enige tijd stilgelegd. Uniper kreeg eerder al financiële steun van de overheid.