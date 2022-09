Rode cijfers op Europese beurzen door rentevrees

De Europese aandelenbeurzen gingen dinsdag over een breed front omlaag. De vrees dat sterke renteverhogingen van centrale banken een recessie kunnen veroorzaken hing boven de markten. Zo schroefde de Zweedse centrale bank de rente met een vol procentpunt op in de strijd tegen de hoge inflatie. Ook wordt nu een krimp van de Zweedse economie voorzien in 2023. Beleggers kijken daarom met grote spanning uit naar het rentebesluit van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag.

De Amsterdamse AEX-index eindigde met een min van 0,6 procent op 661,61 punten. Op het Damrak ging de aandacht ook uit naar de begrotingsplannen die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. De MidKap zakte 1,6 procent tot 898,27 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 1,4 procent. In Londen, waar de beurshandel werd hervat na de uitvaart van koningin Elizabeth, daalde de FTSE-index 0,7 procent.

Techinvesteerder Prosus voerde de schaarse stijgers in de AEX aan met een plus van 0,7 procent. De enige andere winnaars bij de hoofdfondsen op Beursplein 5 waren ING en Unilever met plusjes tot 0,4 procent. Winkelvastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield was de grootste daler met een verlies van 4,3 procent, gevolgd door telecombedrijf KPN dat 3,7 procent lager werd gezet.

In de MidKap ging luchtvaartconcern Air France-KLM aan kop met een koerswinst van 4,4 procent. Air France is positief gestemd over het winterseizoen en zegt dat de gehele vloot ingezet zal worden in die periode. Post- en pakketbezorger PostNL, logistiek vastgoedbedrijf WDP en speciaalchemieconcern Corbion vormden de staartgroep bij de middelgrote fondsen met minnen tot 5,2 procent.

TUI zakte licht in Frankfurt na een handelsupdate. Volgens de Duitse reisorganisatie heeft de zomerperiode aan de verwachtingen voldaan en ligt het aantal boekingen weer bijna op het niveau van de zomer van 2019. Gasbedrijf Uniper won bijna 4 procent. De Duitse regering is van plan Uniper te nationaliseren en 8 miljard euro aan kapitaal in de grootste importeur van Russisch gas van Duitsland te pompen. Daarmee moet worden voorkomen dat de gassector in Duitsland grote schade oploopt vanwege de energiecrisis.

De euro was 0,9986 dollar waard, tegen 1,0003 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,1 procent minder op 83,90 dollar. Brentolie werd 1,8 procent goedkoper op 90,36 dollar per vat.