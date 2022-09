Shell snapt dat het moet bijdragen aan bekostigen maatregelen

Shell snapt dat gas- en oliemaatschappijen moeten helpen om steunmaatregelen voor huishoudens te bekostigen. “We begrijpen dat er dringend actie nodig is om huishoudens en bedrijven te helpen. We steunen noodbeleid en andere maatregelen van de overheid om de energiecrisis het hoofd te bieden”, reageert een woordvoerder.

Koning Willem-Alexander zei in zijn troonrede dat maatregelen als de belastingverlaging op brandstof en de energietoeslag “onder andere worden gedekt door een tijdelijke extra bijdrage van gas- en oliemaatschappijen”. Later maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bekend dat gaswinningsbedrijven extra belasting gaan betalen over de hogere omzet die zij boeken door de hoge prijzen. Dat levert de komende twee jaar zo’n 2,8 miljard euro op. Shell ging niet in op wat deze bijdrage voor het bedrijf betekent.

In de strijd tegen de energiecrisis wil ook de Europese Commissie dat producenten van fossiele brandstoffen een solidariteitsbijdrage gaan betalen. Shell vervijfvoudigde vorig kwartaal zijn nettowinst tot 18 miljard dollar. Ook andere oliegiganten zoals het Franse TotalEnergies en het Italiaanse Eni hebben flinke winsten geboekt door de hoge prijzen.