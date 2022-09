Al Gore: huidige leiding Wereldbank doet te weinig voor klimaat

De voormalig Amerikaanse vicepresident Al Gore heeft opgeroepen het leiderschap van de Wereldbank te herzien. Hij vindt dat de VN-instelling niet genoeg doet om projecten voor schone energie in arme landen te financieren.

De bekende politicus en Nobelprijswinnaar, die zich al jaren inzet voor klimaatbescherming, stelt dat het de taak is van de Wereldbank om te zorgen dat er meer geld beschikbaar komt voor dit soort projecten. “Dat is de taak van de Wereldbank en ze doen het gewoon niet”, zei hij op een klimaatbijeenkomst die werd georganiseerd door de Amerikaanse krant The New York Times.

“We moeten van dat leiderschap af” en “nieuw leiderschap plaatsen”, vervolgde Gore, die president Joe Biden expliciet opriep om verandering door te voeren. Als grootste aandeelhouder hebben de Verenigde Staten grote invloed op de gang van zaken bij de Wereldbank. Het land benoemt traditioneel ook de hoogste baas van de organisatie. Dat is momenteel de Amerikaan David Malpass.

Gore staat niet alleen in zijn kritiek op de Wereldbank. Meerdere milieuactivisten hebben de Wereldbank, het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere internationale financiƫle organisaties opgeroepen om meer te doen met het steunen van projecten voor het terugdringen van de CO2-uitstoot. Zeker in arme landen zou extra inzet van de organisaties hard nodig zijn.

Intussen worden de effecten van de klimaatverandering volgens Gore steeds duidelijker zichtbaar. In een interview gaf hij een korte opsomming: de ergste overstromingen in Pakistan ooit, recordhitte in China en nooit eerder vertoonde bosbranden in Europa. Zet alles bij elkaar en 2022 gaat de geschiedenis in als een jaar waarin de klimaatverandering Bijbelse proporties aannam, aldus Gore.

De Wereldbank benadrukt in een schriftelijke reactie dat de organisatie onder leiding van Malpass wel degelijk veel doet voor het klimaat. Zo is de eigen klimaatfinanciering verdubbeld. Ook is er volgens de bank een ambitieus actieplan opgesteld tegen klimaatverandering en de organisatie is begonnen met metingen op landniveau die zijn bedoeld om de klimaat- en ontwikkelingsdoelen van landen te ondersteunen.

De Democraat Gore was onder Bill Clinton vicepresident. In 2000 was hij zelf presidentskandidaat, maar hij verloor toen nipt van George W. Bush. Sindsdien zet hij zich in voor klimaatbescherming. Zijn film ‘An inconvenient truth’ won twee Oscars. Later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede, samen met het klimaatpanel van de Verenigde Naties (IPCC).