Amazon kondigt nieuwe projecten aan voor opwekken schone energie

Techconcern Amazon heeft tientallen nieuwe projecten voor het opwekken van schone energie aangekondigd. Het gaat voornamelijk om de aanleg van zonneparken en de installatie van zonnepanelen op daken in verschillende landen. Met de projecten jaagt het bedrijf zijn doel na om in 2025 volledig op duurzame energie te opereren.

Met de in totaal 71 projecten wil Amazon zijn capaciteit uitbreiden met 2,7 gigawatt aan schone energie. Het bedrijf start voor het eerst projecten in Frankrijk en Oostenrijk waar het zonnepanelen op daken gaat installeren. Ook komt er een zonnepark in Polen. De grootste uitbreiding vindt plaats in de Verenigde Staten, waar Amazon de energiecapaciteit uitbreidt met 1 gigawatt schone energie.

Amazon heeft al 379 projecten lopen in 21 landen. Die zijn samen goed voor 18,5 gigawatt duurzame energie en omvatten 154 wind- en zonneparken en 225 zonne-energieprojecten op daken. Na de uitbreiding verwacht Amazon 50.000 gigawattuur aan hernieuwbare energie te kunnen opwekken, genoeg om jaarlijks 4,6 miljoen Amerikaanse huishoudens van stroom te voorzien.